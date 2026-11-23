jpnn.com, JAKARTA - Portal BKN sudah dibuka, PPPK bisa ikut daftar CPNS. Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) periode 2026–2027.

Menurut Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sejumlah langkah strategis telah disiapkan, di antaranya, yakni mulai dari pembukaan portal pembuatan akun, kesiapan ribuan perangkat ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT), penyediaan lokasi seleksi di dalam dan luar negeri, hingga penguatan sistem pengawasan untuk menjamin transparansi dan integritas seleksi.

"Sebelum pendaftaran dimulai, portal seleksi melalui SSCASN BKN telah dibuka sejak 17 November 2026 agar calon peserta dapat membuat akun lebih awal sebelum tahapan seleksi resmi dimulai," kata Prof. Zudan dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Senin (23/11/2026),

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan akses dan mencegah penumpukan pembuatan akun ketika pendaftaran dibuka.

Ini agar para calon peserta seleksi sudah bisa menyiapkan akun lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan pembuatan akun saat seleksi dimulai.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 278.241 orang telah membuat akun pada portal seleksi. Kepala BKN memproyeksikan jumlah pelamar pada pengadaan CASN mendatang secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 juta orang, dengan asumsi moderat sebanyak 20 kali jumlah formasi.

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Untuk mengantisipasi besarnya jumlah pendaftar, BKN telah menyiapkan 3.995 perangkat atau alat seleksi. Dengan skema empat sesi ujian setiap hari, kapasitas pelayanan diproyeksikan mencapai sekitar 15.980 peserta per hari.

Dari sisi lokasi, BKN akan menyedikan sekitar 36 titik seleksi di kantor BKN serta 107 titik lokasi mandiri yang tersebar di 35 provinsi. Jumlah tersebut masih dapat bertambah menyesuaikan persebaran dan kebutuhan peserta.