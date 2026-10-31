Portal SAGARA, Basis Data Pelestarian Gambut & Mangrove

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tengah menyelesaikan penyempurnaan rancangan sebuah sistem informasi terintegrasi Sistem Analisis Gambut dan Mangrove Nusantara (SAGARA).

Platform itu dirancang menjadi "satu pintu data" bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.

Mayjen TNI Sriyanto menjelaskan SAGARA bukan sekadar peta digital.

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Hal itu diungkapkan Sriyanto saat finalisasi rancangan SAGARA berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Palembang pada Kamis, (30/10).

Sriyanto menjelaskan sistem ini dibangun berbasis teknologi spasial yang diperkuat dengan inovasi kecerdasan buatan (AI), sehingga mampu berfungsi sebagai pusat pertukaran data dan pengetahuan sekaligus sistem peringatan dini.

SAGARA akan menjadi clearing house sekaligus pusat pengetahuan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

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“Juga berfungsi sebagai deteksi dini kebakaran di lahan gambut dan kerusakan ekosistem mangrove," ujar Mayjen Sriyanto.

Keunggulan utama SAGARA, kata dia, terletak pada kemampuannya menyajikan tidak hanya informasi kerawanan kebakaran — baik dari analisis pakar maupun laporan masyarakat yang terverifikasi — tetapi juga rekomendasi tindakan nyata.