Porter Bandara Ngurah Rai Curi Uang Penumpang Rp 18 Juta, Begini Modus Pelaku

jpnn.com, BADUNG - Seorang porter mencuri uang milik penumpang di Make Up Area Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Pelaku berinisial NE (31), asal Tabanan diamankan petugas bandara dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKP I Nengah Mantra mengatakan pelaku diamankan petugas keamanan bandara pada Selasa (6/10), setelah penyelidikan terhadap laporan kehilangan uang milik penumpang berinisial BTW (25), warga Nganjuk, Jawa Timur.

"Begitu menerima informasi adanya dugaan pencurian, kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menindaklanjutinya dengan pemeriksaan awal, pengecekan CCTV, pengamanan terduga pelaku serta penggeledahan untuk mencari barang bukti," ujarnya dalam keterangan di Badung, Bali, Rabu.

Dia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (2/10), sekitar pukul 19.30 Wita, ketika korban berada dalam proses penanganan bagasi di area conveyor.

Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat seorang porter berada di sekitar conveyor dan diduga membuka serta meraba tas milik penumpang yang dalam kondisi tidak terkunci sebelum mengembalikan ke conveyor.

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Dari pemeriksaan awal, NE mengakui mengambil uang dari dalam tas korban. Polisi kemudian memperoleh informasi bahwa uang tersebut disimpan di tempat tinggal terduga pelaku di wilayah Kuta.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai Rp15,8 juta yang diduga berkaitan dengan uang milik korban.