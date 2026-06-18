Portugal Imbang Lawan Kongo, Martinez: Kami Kehilangan Sedikit Variasi dalam Serangan
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Kamis.
Portugal mengawali pertandingan dengan baik setelah Joao Neves membawa Selecao das Quinas unggul pada menit keenam.
Namun, dominasi mereka perlahan menurun hingga Kongo menyamakan kedudukan melalui gol Yoane Wissa menjelang turun minum.
Pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan bahwa timnya kehilangan variasi serangan setelah unggul cepat dalam hasil imbang 1-1 melawan Kongo.
“Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Mencetak gol seharusnya menjadi momen yang bagus bagi kami, tetapi tidak terjadi demikian. Saya pikir kami kehilangan sedikit variasi dalam serangan, kehilangan fluiditas dalam penguasaan bola, dan membiarkan mereka kembali menemukan bentuk permainan mereka,” ujar Martinez dalam laman FIFA pada Kamis.
Pelatih asal Spanyol itu mengatakan gol penyama kedudukan membuat kepercayaan diri Kongo meningkat sehingga laga menjadi jauh lebih sulit bagi Portugal.
“Kepercayaan diri yang mereka dapatkan setelah gol itu membuat pertandingan menjadi sangat sulit, tetapi memang seperti itulah yang terjadi di Piala Dunia,” ungkapnya.
Akan tetapi, Martinez tetap mengapresiasi semangat juang para pemainnya yang terus berusaha mencari gol hingga menit akhir.
Portugal imbang lawan Kongo di Piala Dunia 2026, Roberto Martinez akui timnya kehilangan variasi serangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Saat Portugal Menyerang, Cristiano Ronaldo Menghalangi Jalan Bruno Fernandes
- Tak Peduli Kritik & Rekor Pribadi, Mbappe Hanya Ingin Bawa Prancis Juara Piala Dunia
- Seusai Portugal Ditahan Kongo, Ronaldo: Perjalanan Kami Belum Berakhir
- Hasil Piala Dunia 2026 Ghana Vs Panama Dramatis, Bikin Menangis
- Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Dibuat Mati Kutu, Roberto Martinez Malah Membela
- Ada Dua Cerita Berbeda saat Portugal vs RD Kongo, Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan