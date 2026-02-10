menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Portugal Incar Mourinho Jadi Pelatih Timnas

Portugal Incar Mourinho Jadi Pelatih Timnas

Portugal Incar Mourinho Jadi Pelatih Timnas
Jose Mourinho. Foto: REUTERS/John Sibley

jpnn.com, JAKARTA - Jose Mourinho menjadi incaran Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) untuk mengisi posisi pelatih tim nasional setelah Piala Dunia 2026.

Mourinho tengah menjalani periode keduanya sebagai pelatih Benfica setelah menandatangani kontrak dua tahun September tahun lalu.

Namun, laporan ESPN menyebutkan FPF mungkin akan melakukan pendekatan serius untuk menarik Mourinho ke timnas Portugal apabila pelatih saat ini, Roberto Martinez, hengkang dari posisinya.

Apabila Mourinho meninggalkan Benfica, eks pelatih Manchester United Ruben Amorim menjadi kandidat terkuat pengganti Mou di Benfica.

Amorim pernah menghabiskan sembilan tahun sebagai pemain Benfica.

Meski dipecat dari Manchester United, Amorim masih dipandang sebagai salah satu pelatih paling dihormati di Portugal setelah sukses bersama Sporting CP.

Keinginan Mourinho melatih negaranya bukan hal baru.

Januari tahun lalu, saat masih menangani Fenerbahce, dia mengungkapkan impian tampil dalam ajang internasional bersama sebuah negara.

