Portugal Kalah, Rooney Menyoroti Bruno Fernandes Habis-habisan, Ini juga soal Ronaldo

jpnn.com - JAKARTA - Wayne Rooney melayangkan kritik keras kepada Bruno Fernandes setelah Timnas Portugal harus angkat koper dari Piala Dunia 2026.

Menurut legenda Manchester United itu, Fernandes gagal menjalankan tugas utamanya sebagai pengatur serangan sehingga Cristiano Ronaldo kesulitan mendapatkan peluang emas saat Portugal tumbang 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar.

Rooney menilai Portugal sama sekali tidak memanfaatkan kelebihan terbesar Ronaldo sebagai predator di depan gawang.

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Dia secara khusus menyoroti keputusan Bruno Fernandes yang dinilai terlalu jarang mengirim bola ke kotak penalti.

"Jika Anda memainkan Cristiano Ronaldo, maka Anda harus memanfaatkannya. Bola seharusnya bisa dikirim ke kotak penalti, tetapi Bruno memilih tidak melakukannya," ujar Rooney.

Menurutnya, Ronaldo masih sangat berbahaya jika menerima bola di area penalti atau dalam situasi bola mati.

Untuk itu, ia mempertanyakan pendekatan permainan Portugal yang membuat sang kapten lebih sering menerima bola jauh dari gawang.

"Jangan berikan bola kepadanya 30 yard dari gawang, karena itu bukan lagi kekuatan utamanya. Bawa bola ke kotak penalti, di sanalah dia masih sangat efektif," tegas mantan kapten Timnas Inggris tersebut.