Portugal Kejar Trofi Piala Dunia 2026, Ronaldo Tak Mau Terburu-buru
jpnn.com - HOUSTON - Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo meminta timnya fokus menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
Menurutnya, kemenangan di pertandingan pertama menjadi langkah penting dalam misi Selecao memburu gelar juara dunia.
Tak mau berbicara terlalu jauh soal final atau gelar juara, Ronaldo meminta seluruh skuad Portugal memusatkan perhatian pada laga pembuka Grup K menghadapi Kongo itu, di Houston, Kamis (18/6) dini hari WIB.
Menurutnya, kemenangan di pertandingan pertama menjadi fondasi penting dalam perjalanan menuju puncak dunia.
Portugal diunggulkan untuk menguasai Grup K yang juga dihuni Uzbekistan dan Kolombia.
Meski demikian, Ronaldo tak ingin rekan-rekannya terjebak dalam euforia status favorit.
"Kami sangat senang berada di sini dan memahami bahwa Piala Dunia adalah kompetisi yang sangat spesial. Kami datang dengan ambisi besar," ujar Ronaldo.
Kapten Portugal itu menilai skuad saat ini memiliki kualitas yang cukup untuk berbicara banyak di turnamen.
Portugal akan menghadapi Kongo di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Ada permintaan dari Cristiano Ronaldo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bunuh Diri Pertama Piala Dunia 2026 Terjadi di Amerika
- Piala Dunia 2026: Kanada Akhirnya Lepas dari Kutukan
- Nasib Neymar di Piala Dunia 2026 Kian Abu-Abu
- Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Sabtu Subuh, Ada Rekor
- Thomas Partey Kena Masalah Menjelang Piala Dunia 2026, Ghana Kelimpungan
- Memeriahkan Piala Dunia 2026, Higgs Games Island Bakal Hadirkan Luis Figo ke Jakarta