Portugal Resmi Tunjuk Jorge Jesus, FPF Pasang Target Besar hingga Piala Dunia 2030

jpnn.com, PORTUGAL - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) resmi menunjuk Jorge Jesus sebagai pelatih baru Timnas Portugal.

Penunjukan pelatih senior berusia 75 tahun itu bukan sekadar pergantian nakhoda, tetapi menjadi awal proyek besar Selecao das Quinas untuk kembali berjaya di panggung sepak bola dunia.

Dilaporkan ESPN, Jorge Jesus menandatangani kontrak hingga 2030 sebagai pengganti Roberto Martinez yang diberhentikan setelah Portugal gagal memenuhi target pada Piala Dunia 2026.

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Dengan kesepakatan tersebut, Jesus akan memimpin tim hingga momen bersejarah saat Portugal menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Maroko.

Federasi Portugal memasang target yang jelas kepada Jorge Jesus.

Misi utamanya adalah membawa Portugal lolos ke putaran final Euro 2028, mempertahankan gelar UEFA Nations League, dan menyiapkan skuad yang mampu bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia 2030 di depan publik sendiri.

Kepercayaan besar itu diberikan karena rekam jejak Jorge Jesus yang terbukti sukses di level klub.

Selama lebih dari tiga dekade berkarier, ia telah mengoleksi 25 gelar juara dari berbagai kompetisi, termasuk tiga trofi Liga Portugal bersama Benfica, gelar Liga Brasil bersama Flamengo, hingga menjadi juara liga bersama Al Hilal dan Al Nassr di Arab Saudi.