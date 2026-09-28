Portugal Taklukkan Norwegia di UEFA Nations League, Jorge Jesus: Ini Kemenangan Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Portugal menaklukkan Timnas Norwegia 2-1 pada pertandingan Grup D Liga 1 UEFA Nations League di Stadion Ullevaal, Oslo, Minggu waktu setempat.

Portugal menang 2-1 berkat gol Joao Felix dan Goncalo Ramos. Adapun Norwegia mencetak gol melalui Erling Haaland. Pelatih Portugal Jorge Jesus menyebut kemenangan atas Norwegia adalah hal luar biasa.

"Itu adalah kemenangan yang bagus. Sejauh yang saya pahami, Norwegia adalah lima tim teratas di Eropa. Mereka memiliki penyerang (Erling Haaland) yang bisa mencetak gol setiap saat, itu luar biasa," ungkap Jesus, dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (28/9).

Menurut dia, salah satu kunci kemenangan Portugal ialah adalah baik pertahanan tim asuhannya yang berhasil meredam ketajaman lini serang Norwegia, terutama Erling Haaland.

Secara keseluruhan, Jesus puas dengan penampilan Diogo Costa serta kolega. Kemenangan itu sangat berarti bagi mereka yang tengah bersaing di UEFA Nations League.

"Proses ini tidak mudah. Anda harus melakukan penyesuaian di tengah pertandingan Nations League yang sesungguhnya. Ini bukan laga persahabatan yang mana pelatih bisa bereksperimen," jelas Jesus.

"Di sini, saat Anda mencoba sesuatu, hasilnya bisa jadi bagus atau malah buruk. Itu sebuah risiko. Jika hasilnya buruk, Anda tidak bisa memutar balik keadaan," tambah Jorge Jesus.

Kemenangan itu membuat Portugal naik ke peringkat pertama klasemen sementara Grup D Liga 1 UEFA Nations League dengan enam poin dari dua pertandingan, unggul tiga angka atas Norwegia di posisi kedua.