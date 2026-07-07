Portugal vs Spanyol, Menit 25 Sambaran Terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Portugal vs Spanyol pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB berakhir dengan skor 0-1.

Dengan kemenangan tersebut, Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

Gol tunggal Mikel Merino pada injury time menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Portugal di turnamen ini.

Kemenangan tersebut membawa Spanyol melaju ke babak delapan besar untuk menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia.

Sementara itu, Portugal harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026.

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit-menit awal.

Baca Juga: Gol Tunggal Mikel Merino Kirim Portugal dan CR7 Angkat Koper dari Piala Dunia 2026

Spanyol langsung mengancam pada menit kedua melalui tendangan jarak jauh Mikel Oyarzabal, namun masih mampu diamankan kiper Diogo Costa.

Portugal membalas lima menit kemudian lewat sepakan keras Joao Cancelo yang masih melambung.