Portugal vs Spanyol, Oyarzabal: Mereka Tim Elite, tetapi Kami tak Gentar
jpnn.com - JAKARTA - Duel Portugal vs Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang paling dinanti.
Laga itu akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB.
Penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal mengakui lawannya merupakan salah satu tim elite di ajang Piala Dunia 2026.
Namun, dia menegaskan bahwa Spanyol tidak gentar menghadapi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu.
"Mereka ialah tim elite, tim super dengan pemain-pemain fantastis yang sangat kami hormati, tetapi kami tidak gentar, seperti yang seharusnya," kata Oyarzabal kepada Marca pada Minggu (5/7).
Dia menyatakan bahwa La Furia Roja memiliki kualitas untuk menghadapi tim mana pun, dan itu sudah ditunjukkan selama bertahun-tahun.
Adapun pertemuan kedua tim menjadi ulangan partai final UEFA Nations League 2025, yang kala itu dimenangi Portugal lewat adu penalti.
Oyarzabal ambil bagian dalam final tersebut dan sempat mencetak gol untuk Spanyol di waktu normal.
Portugal vs Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2026, Mikel Oyarzabal menegaskan La Furia Roja tak gentar menghadapi Portugal.
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