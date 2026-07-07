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Portugal vs Spanyol: Tangis Terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia

Portugal vs Spanyol: Tangis Terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia
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Cristiano Ronaldo (kanan) tampak kecewa setelah Portugal gugur di 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

jpnn.com - Impian Cristiano Ronaldo menutup karier Piala Dunia dengan akhir yang manis harus pupus.

Spanyol menjadi tim yang mengakhiri langkah Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Duel panas Portugal vs Spanyol di Stadion Dallas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB, seolah mengarah ke babak tambahan waktu.

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Namun, skenario berubah ketika Mikel Merino mencetak gol pada menit ke-90+1 memanfaatkan umpan Ferran Torres.

Portugal vs Spanyol: Tangis Terakhir Cristiano Ronaldo di Piala DuniaCristiano Ronaldo menangis setelah Portugal kandas di 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Jerome Miron.

Gol tersebut memastikan La Furia Roja mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026.

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Tim besutan Luis de la Fuente tinggal menunggu lawan berikutnya, yakni pemenang duel Amerika Serikat kontra Belgia.

Bagi Ronaldo, peluit panjang pertandingan membawa arti lebih dari sekadar kekalahan.

Impian Cristiano Ronaldo menutup karier Piala Dunia dengan akhir yang manis harus pupus.

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