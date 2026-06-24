Portugal vs Uzbekistan: Cristiano Ronaldo Pecahkan Catatan Langka

jpnn.com - Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Portugal saat membantai Uzbekistan 5-0 pada lanjutan Grup K Piala Dunia 2026, Rabu (24/6/2026) dini hari WIB.

Dua gol yang dicetak CR7 tidak hanya mengantar Selecao das Quinas meraih tiga poin penting, tetapi juga melahirkan sebuah catatan bersejarah yang belum pernah dicapai pemain mana pun di ajang Piala Dunia.

Pemain berusia 41 tahun tersebut kini tercatat sebagai pesepak bola pertama yang mampu mencetak gol pada enam edisi Piala Dunia berbeda.

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Ronaldo mulai membuka rekening golnya di ajang empat tahunan itu pada Piala Dunia 2006. Saat itu, dia mencetak satu gol untuk Portugal.

Afrika Selatan 2010 menjadi pemberhentian berikutnya dengan satu gol dari CR7. Empat tahun kemudian di Brasil, Ronaldo kembali menjaga tradisi tersebut dengan mencatatkan satu gol untuk Portugal.

Produktivitas terbaiknya hadir pada edisi Rusia 2018. Ketika itu, Ronaldo tampil tajam dengan mengemas empat gol dan menjadi andalan utama Portugal.

Saat Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar, CR7 kembali menunjukkan kapasitasnya dengan torehan satu gol.

Kini, pada Piala Dunia 2026, Ronaldo kembali membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing meski usianya tak lagi muda.