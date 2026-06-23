Portugal vs Uzbekistan: Kebangkitan atau Petaka bagi Cristiano Ronaldo?

jpnn.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan menjelang laga penting Portugal melawan Uzbekistan pada lanjutan Grup K Piala Dunia 2026.

Duel Portugal vs Uzbekistan akan berlangsung di NRG Stadium, Houston, Rabu (24/6/2026).

Laga ini menjadi salah satu partai penentu bagi kedua tim yang sama-sama belum meraih kemenangan di pertandingan pembuka.

Portugal sebelumnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan RD Kongo, sementara Uzbekistan harus takluk 1-3 dari Kolombia.

Hasil tersebut membuat Portugal berada dalam situasi yang menuntut kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Performa megabintang Portugal Cristiano Ronaldo pada laga sebelumnya juga turut menuai perhatian karena belum memberikan dampak maksimal bagi tim.

Meski begitu, Pelatih Portugal Roberto Martinez menilai situasi timnya masih terkendali dan meminta publik tidak berlebihan dalam menilai hasil satu pertandingan.

"Tim ini terus berkembang dan kami percaya dengan proses yang sedang berjalan," ucap pria asal Spanyol itu.