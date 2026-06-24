Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo 2 Gol, Selecao Pesta Besar
jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Rabu (24/6) dini hari berakhir dengan skor 5-0.
Pada laga tersebut, Cristiano Ronaldo mencetak dua gol (brace).
Kemenangan tersebut merupakan yang pertama bagi Portugal dalam Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo pada laga pertama.
Hasil ini mengantarkan Portugal ke puncak klasemen Grup K dengan koleksi empat poin, unggul satu angka atas Kolombia.
Selecao pun menjaga peluang besar melaju ke babak gugur.
Portugal tampil dominan sejak menit-menit awal.
Ronaldo membuka keunggulan timnya pada menit ke-6 setelah memanfaatkan umpan mendatar Joao Cancelo dari sisi kanan.
Penyerang Al-Nassr itu dengan tenang melepaskan tendangan kaki kanan yang gagal dihalau kiper Uzbekistan, Abduvokhid Nematov.
Pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan berakhir dengan skor yang sangat tidak imbang, dari Ronaldo saja 2 gol.
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