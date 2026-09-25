Portugal vs Wales: Selecao Das Quinas Menang Tipis Berkat Gol Joao Felix

jpnn.com - JAKARTA - Laga Portugal vs Wales pada matchday pertama UEFA Nations League A Grup 4 2026/27 di Estadio Jose Alvalade, Lisboa pada Jumat (25/9) berakhir dengan kemenangan tipis Selecao Das Quinas 1-0. Joao Felix menjadi penentu kemenangan Portugal atas Wales lewat gol yang dicetaknya pada menit 22.

Kemenangan tersebut membuat Portugal mengawali Nations League dengan tiga angka dan menempati posisi kedua Grup 4, kalah selisih gol dari Norwegia yang menang 3-2 atas Denmark, sementara Wales berada di dasar klasemen tanpa poin.

Pada pertandingan berikutnya, Portugal akan bertandang ke markas Norwegia, sedangkan Wales menghadapi Denmark, demikian laman resmi UEFA.

Pelatih Portugal Jorge Jesus menurunkan skuad terbaik mereka yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo sebagai penyerang bersama Joao Felix.

Tuan rumah langsung tampil dominan sejak awal pertandingan. Cristiano Ronaldo nyaris membuka keunggulan pada menit ke-9 setelah menerima umpan terobosan dari Joao Felix. Namun, bola tembakan Ronaldo masih melebar tipis dari gawang Wales.

CR7 kembali mendapat peluang pada menit ke-19 setelah menerima umpan Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, tetapi pergerakan cepat Neco Williams membuat kapten Portugal tersebut kesulitan melepaskan tembakan.

Portugal akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-22.

Nuno Mendes mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi Felix menjadi gol.