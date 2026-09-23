Portura Menyatukan Lima Karakter Lewat Ye Ye Ye

jpnn.com, JAKARTA - Band rock-alternatif, Portura terus membuktikan eksistensi di kancah musik Indonesia.

Portura merupakan entitas yang menggabungkan beberapa musisi populer yakni Iga Massardi, Fathia Izzati, John Paul Patton, Enrico Octaviano, dan Bilal Indrajaya.

Awal tahun ini, Portura masuk ke studio untuk merekam karya orisinil perdana sebagai sebuah grup.

Lagu berjudul Ye Ye Ye didaulat sebagai karya pembuka sekaligus perkenalan Portura ke pendengar.

Ye Ye Ye merupakan sebuah lagu bernuansa rock kental, yang berisikan lirik lugas menggambarkan situasi Tanah Air saat ini.

Karya tersebut dirasa mewakili isi kepala, karakter dan sisi eksplorasi bermusik di mana mungkin hadir dengan nuansa yang di luar kebiasaan para personel Portura, baik itu secara gubahan musik ataupun pesan yang disampaikan.

Kemunculan Portura kali ini dengan debut single merupakan hasil kolaborasi bersama Lintas Resonan, yang bertindak sebagai produser eksekutif proyek rilisan ini, dan sekaligus inisiator di pengujung tahun lalu.

Peluncuran single Ye Ye Ye disertakan dengan garapan visual berupa video klip yang disutradarai oleh Agung Pambudi dan dikerjakan bersama QUN Films.