Portura Rilis Mini Album Perdana, Lima Kekuatan Jadi Satu

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif, Portura akan merilis mini album atau EP debut yang bertitel Frames pada 9 Oktober 2026.

Mini album berisi 5 lagu tersebut menjadi bukti keseriusan entitas yang menggabungkan musisi populer yakni Iga Massardi, Fathia Izzati, John Paul Patton, Enrico Octaviano, dan Bilal Indrajaya itu di kancah musik.

Meski sudah punya nama besar lewat proyek masing-masing, kelima personel Portura coba meleburkan ide senatural mungkin pada album Frames.

Baca Juga: Portura Menyatukan Lima Karakter Lewat Ye Ye Ye

"Sudah enggak ada ego yang gimana-gimana. Semua masih bisa dibahas. Enggak ada intensi harus terdengar proyek kami masing-masing, secara natural keluarnya seperti itu," kata Iga Massardi saat sesi dengar Frames di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (7/10).

Personel Portura mengerjakan seluruh materi album Frames secara bersama-sama.

Ide yang datang dari satu personel kemudian dibahas dan dikembangkan lagi oleh member lainnya.

"Misalnya lirik selalu bareng-bareng, meski awalnya ada inisiator," jelas Fathia Izzati,

Album Frames dari Portura diproduseri langsung oleh Enrico Octaviano dan Iga Massardi di bawah bendera Lintas Resonan sebagai produser eksekutif.