Pos Mudik BAZNAS Sediakan Layanan Kesehatan hingga Takjil Gratis
jpnn.com, TASIKMALAYA - Pos Mudik Baznas di Tasikmalaya, Jawa Barat, hadir menyediakan berbagai layanan gratis untuk menunjang kenyamanan dan keamanan pemudik selama arus mudik Lebaran 2026.
Pos Mudik ini dilengkapi beragam fasilitas, mulai dari layanan kesehatan, masjid, toilet darurat, ruang laktasi, dapur air, wifi, layanan pengisian daya, tempat istirahat, pijat gratis, hingga ruang ramah anak.
Seluruh layanan dapat dimanfaatkan pemudik selama periode 16 hingga 27 Maret 2026.
Selain fasilitas tersebut, Pos Mudik Baznas juga menyediakan program Bank Makanan berupa takjil dan makanan berat, terutama untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa bagi para pemudik.
Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Imdadun Rahmat, mengatakan kehadiran pos mudik ini merupakan bagian dari upaya membantu pemudik agar perjalanan lebih aman dan nyaman.
“Baznas dari tahun ke tahun selalu menghadirkan Pos Mudik. Pos mudik ini merupakan ikhtiar Baznas untuk memberikan bantuan terbaik bagi para pemudik yang merupakan ibnu sabil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3).
Dia menjelaskan, Pos Mudik Baznas di Tasikmalaya merupakan bagian dari jaringan layanan yang tersebar di 21 titik di berbagai daerah.
Seluruh fasilitas yang tersedia berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah para muzaki.
