POSH Lighting Hadirkan Seri Dycorra, Solusi Pencahayaan Mewah dengan Efisiensi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pada era modern, pencahayaan telah bertransformasi dari sekadar alat penerangan menjadi elemen krusial dalam desain interior yang menentukan suasana (mood) sebuah ruang.

Menjawab kebutuhan akan hunian yang indah namun tetap cerdas secara energi, POSH Lighting, perusahaan spesialis pencahayaan yang berdiri sejak 2015, resmi memperkenalkan brand premium terbaru mereka, Dycorra, melalui kantor perwakilannya di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Peluncuran Dycorra dilatarbelakangi oleh riset internal POSH Lighting yang menunjukkan bahwa konsumsi listrik dari lampu konvensional menyumbang porsi signifikan dalam pengeluaran rumah tangga dan operasional bisnis.

Melalui teknologi LED Dycorra, POSH Lighting berhasil mengintegrasikan low energy consumption yang mampu mereduksi penggunaan daya listrik hingga 80% dibandingkan lampu pijar tradisional.

Hal tersebut memungkinkan pemilik hunian untuk menikmati pencahayaan yang terang dan elegan tanpa rasa khawatir akan lonjakan tagihan listrik.

"Pencahayaan adalah jiwa dari sebuah ruang. Namun, kemewahan visual tidak boleh menjadi beban bagi lingkungan dan finansial konsumen. Dengan Dycorra, kami membawa riset teknologi LED terbaru yang memastikan efisiensi 80% tersebut nyata, tanpa mengurangi temperatur warna atau kejernihan cahaya yang dihasilkan,” ungkap Eric Yong, Managing Director POSH Lighting dalam keterangan resmi.

Koleksi Dycorra dirancang untuk berbagai kebutuhan gaya hidup, antara lain, Dycorra Tricolor LED 10W Bulb yang Memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengubah suasana ruang dari cool white untuk kerja, hingga warm white untuk bersantai hanya dengan satu sentuhan.

Selanjutnya, Dycorra LED Filament 8W, Menghadirkan nuansa vintage klasik yang elegan namun tetap berbasis teknologi hemat energi yang tahan lama.