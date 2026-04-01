Posisi BTN dan BSN Tak Tergoyahkan, Kuasai 72 Persen Pangsa Pasar KPR Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional atau BSN kian mengukuhkan dominasinya di sektor pembiayaan perumahan subsidi.

Hingga akhir Maret 2026, pangsa pasar (market share) KPR subsidi BTN dan BSN mencapai sekitar 72 persen dengan jumlah penyaluran KPR Subsidi mencapai 28.811 unit.

Dominasi ini mengalahkan bank-bank lainnya, seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan market share 8,28 persen dan realisasi 3.311 unit rumah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan pangsa pasar 6,95 persen atau setara 2.780 unit rumah.

Berikutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat market share sebesar 5,36 persen dengan realisasi 2.143 unit rumah.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI berada di posisi terakhir dengan pangsa pasar 2,02 persen dan realisasi 808 unit rumah.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan keunggulan perseroan dalam penyaluran KPR FLPP ini mempertegas posisi BTN sebagai pemain utama dalam pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus sebagai motor penggerak kepemilikan rumah.