Posisi Cadangan Devisa RI Aman di Tengah Pembayaran Utang Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir September 2026 tetap terjaga sebesar USD146,3 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan angka tersebut relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2026 sebesar USD146,5 miliar.

Ramdan mengatakan posisi cadangan devisa September 2026 dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.

Selain itu, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” kata Ramdan di Jakarta, Rabu.

Ramdan menyebut posisi cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank sentral meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ramdan.(antara/jpnn)