Posisi Cadangan Devisa RI Naik Tipis

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 sebesar USD 146,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyatakan ada peningkatan cadangan devisa dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2026 sebesar USD 145,3 miliar.

Dia menjelaskan perkembangan posisi cadangan devisa Agustus 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," kata Ramdan, Senin (7/9).

Menurut BI, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2026 setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," jelas Ramdan.

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Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," puntkas Ramdan.(era/jpnn)