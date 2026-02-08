Posisi Indonesia di BoP Sesuai Prinsip Bebas Aktif dan Amanat Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjadi satu di antara tokoh yang hadir ketika Presiden RI Prabowo Subianto bertemu para mantan Menlu dan Wamenlu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2) kemarin.

Adapun, agenda pertemuan untuk menjelaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Dave menyampaikan langkah Prabowo yang memutuskan Indonesia bergabung ke BoP sesuai dengan prinsip politik bebas aktif.

“Langkah Presiden Prabowo itu wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (7/2).

Selain itu, Dave menuturkan langkah bergabung ke BoP menunjukkan Indonesia konsisten menjalankan amanat konstitusi demi perdamaian dunia.

"Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” lanjut Dave.

Menurut legislator fraksi Golkar itu, kehadiran Indonesia dalam BoP menjadi strategi diplomasi yang menempatkan Jakarta sebagai aktor penting mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Dave melanjutkan partisipasi di BoP juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.