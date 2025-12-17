Posisi Manajer Timnas Indonesia Lowong, Sumardji Fokus Benahi Prestasi di BTN

jpnn.com - Kabar mengejutkan datang dari Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji yang mengundurkan diri seusai kegagalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025.

Pria kelahiran 12 Februari 1972 itu meletakan jabatannya sebagai manajer baik di level senior maupun kelompok umur.

Alumni Secapa Polri 2001 tersebut bahkan sudah berpamitan dengan federasi untuk bisa dicarikan sosok pengganti ke depannya.

“Tugas saya selama ini turut mendampingi coach Indra, baik di tim senior maupun kelompok umur, termasuk sebagai manajer SEA Games.”

“Mulai hari ini, tugas-tugas tersebut saya serahkan kepada Ketum PSSI agar dicarikan sosok terbaik dan paling tepat untuk ke depan,” ujar Sumardji.

Pria asal Nganjuk tersebut mengaku akan fokus menjalani perannya sebagai Ketua BTN PSSI.

Sejauh ini peran tersebut dirasa cukup berat sehingga membutuhkan perhatian yang lebih.

“Saya akan fokus di BTN. Tugasnya luar biasa berat, dan kami harus bekerja lebih fokus untuk mengembalikan kejayaan Timnas Indonesia seperti sebelumnya,” ungkap mantan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya itu.