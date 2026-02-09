menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Posisi Persija di Klasemen setelah Kalah dari Arema, Tertinggal 6 Angka dari Persib

Suporter Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, November 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta kalah 0-2 saat menjamu Arema FC pada pertandingan pekan ke-20 Super League 2025/26 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu (8/2) malam WIB.

Macan Kemayoran tumbang lewat dua gol Gabriel Silva yang terjadi di menit-menit akhir.

Tambahan tiga poin membuat Singo Edan naik ke peringkat sembilan klasemen dengan koleksi 27 poin.

Sementara itu, Persija tetap tertahan di posisi ketiga dengan 41 poin, tertinggal enam angka dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen.

Arema lebih dulu mengancam pada menit ke-18 lewat peluang Gabriel Silva, tetapi upayanya masih bisa digagalkan kiper Persija, Carlos Eduardo.

Dua menit berselang, Persija membalas melalui Gustavo.

Namun, tembakannya berhasil diamankan penjaga gawang Arema Muhammad Adi Satryo.

Kiper berusia 24 tahun itu kembali menunjukkan performa gemilang dengan menggagalkan peluang Maxwell pada menit ke-26. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga jeda.

Berikut ini posisi Persija Jakarta di klasemen sementara setelah kalah dari Arema pada laga Minggu malam.

