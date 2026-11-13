Posisi Wapres Kosong, Prabowo Langsung Kumpulkan Parpol Koalisi di Istana Bogor Sore Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah partai politik koalisi mengaku diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat sore ini, di tengah situasi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Salah satu petinggi partai politik yang mengonfirmasi rencana pertemuan itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, dia tidak berkomentar lebih jauh terkait pertemuan itu dan pembahasan yang akan digelar.

"Istana Bogor," kata Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

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Hal serupa juga dikonfirmasi Presiden PKS Almuzzammil Yusuf. Dia menyebut pertemuan itu akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

Menurut dia, pertemuan itu juga akan beragendakan penganugerahan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, dan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana.

Namun, saat disinggung mengenai pembahasan soal kekosongan jabatan Wakil Presiden, dia pun tidak menanggapi lebih jauh.

"Tanya kepada yang mengundang," kata Almuzzammil saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).