Posko Muhammadiyah Berdiri di Arena Muktamar NU

jpnn.com - PIMPINAN Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang membuka posko selama berlangsungnya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), yakni mulai 27 sampai 31 Agustus 2026.

Laporan Andhi Dwi Setiawan, Jombang

Sekitar 500 meter dari arena Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, terlihat sekumpulan perempuan tengah menata telur di meja.

Para perempuan itu menawarkan telur kepada muktamirin yang melintas di depan bangunan dengan tulisan ‘Posko Muhammadiyah Sukseskan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama’.

“Silakan telurnya, gratis monggo diambil,” kata para perempuan itu kepada rombongan muktamirin yang melintas, Minggu (30/8).

Di sisi lain, lima petugas kesehatan dengan rompi biru berlogo Muhammadiyah tengah melayani seseorang untuk melakukan pengecekan medis di bangunan posko tersebut.

“Hari ini, sampai pukul 12.00 WIB kami sudah memeriksa kesehatan 30 orang. Karena ini pengujung muktamar hanya sampai pukul 15.00 WIB,” ujar salah satu dokter.

Bergeser ke samping bangunan, sejumlah perempuan sedang berbincang di dekat gerobak.