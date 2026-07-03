Poster Film Operasi Pesta Copet Dirilis, Iqbaal Ramadhan Tampil Dekil

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis official teaser poster dan poster karakter, Imajinari kini meluncurkan official poster film drama komedi terbaru Operasi Pesta Copet.

Poster Operasi Pesta Copet menampilkan geng copet amatir tampil dekil: Iqbaal Ramadhan (Ijal), Kristo Immanuel (Adut), Zulfa Maharani (Tia), dan Kawai Labiba (Melodi).

Keempatnya merupakan copet amatir yang menanggung banyak beban dan kesulitan hidup di ibukota. Mereka nekat bikin rencana mencopet di festival musik paling besar di Indonesia, Pestapora.

Dalam official poster Operasi Pesta Copet, keempatnya ditampilkan tampak dalam sebuah markas kumuh di sebuah bus yang terbengkalai. Di belakangnya, ada papan tulis bertulis rencana pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pestapora, dengan target pencopetan fantastis Rp600 juta.

“Copet bukan kejahatan spontan. Mereka punya cara kerja yang sistematis. Operasi Pesta Copet membongkar cara mereka beroperasi, dan ketika tahu bagaimana mereka bekerja, kita jauh lebih mudah menghindarinya. Film ini hiburan sekaligus bekal,” ungkap produser Ernest Prakasa.

Diproduksi oleh Imajinari yang bekerja sama dengan Angin Segar dan Boss Creator, Operasi Pesta Copet menjadi debut penyutradaraan Edy Khemod, dengan produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbaal Ramadhan.

Film Operasi Pesta Copet akan mengajak penonton mengintip lika-liku rencana nekat geng copet amatir yang penuh drama, aksi, dan tawa. Dengan latar festival musik terbesar di tengah puluhan ribu penonton.

“Saat pertama kali saya datang dengan ide ini, sebenarnya yang menarik adalah saya bisa membahas kancah musik Indonesia tapi tidak dari kacamata yang konvensional, namun kacamata sosiologisnya. Lewat film Operasi Pesta Copet, kita bukan hanya membahas musik Indonesia masa kini, tapi memotret juga permasalahan sosial di Indonesia,” beber sutradara Edy Khemod.