Poster Mencari Arini Beredar Sampai Jogja

jpnn.com - Penonton Love for Sale (2018) pasti tahu betapa nyesek-nya ending film garapan Andibachtiar Yusuf itu. Richard Achmad (Gading Marten) galau parah karena ditinggal Arini Kusuma (Della Dartyan) tanpa kabar. Richard pun mencari Arini ke berbagai tempat.

Sayang, Arini tak juga ditemukan. Buktinya, pada Sabtu (22/6), akun Twitter dengan username @richard_achmad mengunggah poster pencarian Arini. ''Twitter, please do your magic. Dicari Arini Kusuma. Meninggalkan rumah pada 23 Maret 2018. Terakhir terlihat di area percetakan Primawarna membawa tas besar,'' cuit akun tersebut.

Hingga Rabu petang (26/6), cuitan itu di-retweet lebih dari 7 ribu orang dan disukai lebih dari 4 ribu orang. Bahkan, kabarnya, poster itu terpasang di jalanan Jogjakarta. Tagar #MencariArini pun menjadi viral.

Tak lupa, dia melampirkan kontak WhatsApp agar siapa pun yang melihat Arini bisa segera menghubunginya. Jawa Pos mencoba menelepon nomor tersebut. Namun, meski nomor itu benar-benar aktif, tidak ada respons panggilan maupun chat WhatsApp.

Akun tersebut melampirkan sebuah link. Responsnya beragam. Salah satunya mengunggah foto editan Arini sedang fitnes. Poster dan link tersebut bisa ditemukan di akun Instagram Love for Sale sebagai promosi film kedua yang diprediksi tayang pada September. (adn/c18/nda)