Potensi Industri Olahraga Tinju di Indonesia Besar, Perputaran Uang Sampai Rp 18 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Ajang tinju bertajuk Pasti Fight tuntas terlaksana di Atlas Super Club, Bali pada September lalu. Ajang ini menegaskan geliat industri olahraga tinju di Indonesia, dimulai dari Pulau Bali dengan perputaran uang yang mencapai miliaran rupiah.

Ajang ini dihelat oleh Uni Combat Council (UCC), dengan Pasti Fight sebagai promotor. Ada 15 partai yang tersaji, melibatkan sembilan atlet tinju profesional yang ada di kelas WBA Asia Super Fly Weight. Ada juga atlet dari Thailand dan Filipina turut serta.

Promotor Pasti Fight, Yoan, mengaku senang ajang ini bisa terselenggara dengan lancar. Dia senang karena hadirnya ajang ini menandakan geliat industri olahraga tinju yang sempat redup di Indonesia.

"Sempat redup, tetapi karena ada beberapa promotor yang mulai naikin lagi, akhirnya combat sport ini wangi lagi nih di Indonesia. Dan aku lihat industri ya, industri olahraga, industri combat sport ini udah mulai naik, bakal naik lagi," ujar Yoan saat dihubungi.

Yoan mengungkapkan, perputaran uang di ajang Pasti Fight ini begitu terasa. Mereka merasakan perputaran uang dari tiket dan merchandise yang dijual, serta pay per view berkat kerja sama Pasti Fight dengan Vidio selaku pemegang hak siar.

"Jadi memang yang kita kejar ya, bukan hanya sekedar bagian dari materinya, tapi gimana cara kita relasinya, kita ngebuat fighter ini juga punya harapan. Karena kan memang sempat beberapa fighter gak punya harapan lagi," kata Yoan.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Yusuf Suparman menyebut, perputaran uang di Pasti Fight ini bisa mencapai Rp18 miliar.

"Perputaran uang dari tinju di Atlas Bali sekitar Rp 18 miliar dari penjualan tiket dan pay per view melalui Vidio, dan penjualan merchandise serta perputarannya dampak ekonomi selama ajang di Atlas dan sekitarnya," kata Yusuf.