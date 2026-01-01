jpnn.com, VIETNAM - Suasana hangat di Nha Trang, Vietnam, mendadak riuh oleh rasa penasaran para peserta VinFast V-Creator Summit All Star.

Di tengah acara tersebut, VinFast memamerkan dua motor listrik terbarunya, Kinet dan Kyo.

Bagi rombongan asal Indonesia, kehadiran dua unit tersebut langsung memicu spekulasi.

Pertanyaannya sederhana, namun penuh harap: kapan keduanya akan diboyong ke tanah air?

Sayangnya, keran informasi masih dibuka setengah hati. CEO of e-Motorcycle VinFast Indonesia Yordan Satriadi, belum mau mengumbar janji soal jadwal peluncuran maupun harga.

Dia menegaskan bahwa unit yang dipajang di Nha Trang sejatinya masih berstatus produk untuk pasar domestik Vietnam.

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"Semua produk yang kami sampaikan hari ini, keduanya adalah produk untuk Vietnam. Jadi belum ada kepastian apakah akan masuk ke Indonesia untuk ke depannya. Itu tergantung hasil masukan dari teman-teman," ujar Yordan, di Vietnam, Rabu (18/11).

Meski terdengar masih mengambang, mata jeli para peserta justru menangkap sinyal yang berbeda.