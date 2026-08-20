Potongan Kaki Manusia di Sungai Depok Korban Mutilasi?

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) menemukan potongan tubuh yang diduga kaki manusia di aliran Sungai Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (19/8).

Ketua Tim Khusus (Katimsus) 2 Unit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel Sutijono menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan.

?"Petugas SDA sedang pembersihan di sungai, kemudian menemukan ada potongan tubuh bagian diduga kaki. Dari petugas tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian," katanya di Jakarta, Kamis.

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?Potongan tubuh tersebut pertama kali ditemukan oleh dua orang petugas Dinas SDA Limo saat sedang melakukan pembersihan rutin di area sungai.

?Dia menjelaskan setelah menerima laporan tersebut, tim gabungan beserta Unit Identifikasi Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Potongan tubuh tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk pemeriksaan forensik," ucap Breggy.

Dia menyebutkan ?pemeriksaan medis itu dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan tersebut serta menguji keterkaitannya dengan dugaan kasus mutilasi sebelumnya.

Di sisi lain, aliran Sungai Limo diketahui tersambung dengan sistem aliran Kali Licin.