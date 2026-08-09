Potongan Tubuh Korban Pembunuhan-Mutilasi Belum Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin menyatakan pihaknya masih mencari potongan kaki korban mutilasi yang sebagian tubuhnya ditemukan dalam karung di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok.

"Tim dari Penyidik Satreskrim Polres Depok bersama-sama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus berupaya masih mencari masih potongan badan bagian bawah, dua kaki ya, yang dibuang oleh tersangka," katanya di Jakarta, kemarin.

Iman membeberkan dua kendala utama dalam pencarian potongan tubuh tersebut, yakni titik pasti tersangka membuangnya serta aliran air.

"Masalah titik kepastian pelaku membuangnya di mana awalnya. Kemudian, ada aliran air juga yang bisa cukup untuk membawa potongan itu terbawa arus, sehingga kami harus menelusuri aliran sungai," ujar Iman.

Terkait durasi pencarian, kata Iman, tim pencarian potongan tubuh korban mesti diatur ritmenya demi efektifitas pencarian.

"Tentunya tim dari K9 dan tim kami juga, harus diatur supaya kami tetap bisa bertahan sampai dengan kami menemukan potongan tersisa yang belum ditemukan tersebut," pungkas Iman.

Sebelumnya, kasus penemuan mayat korban mutilasi yang terbungkus dalam karung di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, akhirnya diungkap setelah dibekuknya pelaku oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyebut bahwa korban bernama Kunaefi (51), warga Bojong, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, didiga dibunuh oleh pekaku berinisial SA (26).