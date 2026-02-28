Potongan Tubuh Manusia di Bali Akan Diautopsi

jpnn.com, DENPASAR - Potongan tubuh manusia ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan potongan tubuh itu diserahkan ke RSUP Prof Ngoerah Denpasar untuk diautopsi lebih lanjut.

"Potongan tubuh telah dievakuasi ke RSUP Ngoerah Denpasar untuk diautopsi dan diidentifikasi oleh tim Bid Dokkes Polda Bali dan Forensik RSUP Ngoerah," katanya di Denpasar, Jumat.

Dia mengatakan setelah Tim Inafis Polda Bali dan Polres Gianyar melakukan olah TKP dan menemukan beberapa potongan tubuh manusia, pihaknya langsung membawanya ke RSUP Ngoerah Denpasar menggunakan ambulans.

Ariasandy menyebutkan beberapa potongan tubuh yang telah ditemukan di TKP, yakni potongan kepala, potongan lengan atas tangan kanan, bahu kanan, lengan atas tangan kiri, bahu kiri, ?telapak kaki kanan, potongan salah satu paha, tulang rusuk, hati dan beberapa organ dalam.

Ariasandy mengatakan masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut di TKP untuk menemukan secara utuh tubuh manusia tersebut.

Kabid Humas menjelaskan penemuan potongan tubuh manusia tersebut pada Kamis, 26 Februari 2026, pukul 10.00 Wita di Muara Sungai Wos Teben, wilayah Banjar Keden, Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Potongan tubuh manusia tersebut ditemukan pertama kali oleh saksi perbekel Ketewel Putu Gede Kusuma Negara (40) dan kawannya saat hendak olahraga lari di sekitar lokasi itu.