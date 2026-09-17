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Potret Buram Komunikasi Elite GMNI

Oleh: Nadya Amara - Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bung Karno Dan Pengurus DPD GMNI DKI Jakarta

Potret Buram Komunikasi Elite GMNI
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Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bung Karno Dan Pengurus DPD GMNI DKI Jakarta Nadya Amara. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - “Nyatanya, seperti biasa, mereka yang haus kuasa” Lirik lagu TIGOR dari Kelompok

Penerbang Roket ini terasa begitu relevan dengan situasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) hari ini.

Para elite di dalamnya kerap menjelma sebagai "tikus goreng"—penguasa jabatan yang serakah dan tega melecehkan kepentingan publik demi ambisi pribadi.

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Mereka direduksi sekadar menjadi objek statistik, angka pelengkap legitimasi, atau suara yang diperebutkan demi melanggengkan kekuasaan.

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