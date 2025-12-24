Potret Ridwan Kamil Berlibur di Italia Viral, Konon Bareng Aura Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Drama rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kembali memanas di jagat maya. Kali ini, sorotan warganet tertuju pada dugaan hubungan sang politikus dengan sejumlah perempuan.

Nama penyanyi Aura Kasih yang mendadak ramai disebut-sebut sebagai sosok misterius di balik isu perselingkuhan.

Isu tersebut kian bergulir setelah Ridwan Kamil mengunggah permintaan maaf terbuka terkait perceraiannya.

Tak lama kemudian, media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto yang memperlihatkan RK bersama seorang perempuan yang diduga Aura Kasih sedang berlibur di Italia. Foto itu salah satunya diunggah akun gosip @gosip_danu dan langsung viral.

Dalam potret yang beredar, Ridwan Kamil tampak santai mengenakan kemeja biru dan celana pendek putih, berdiri di depan sebuah restoran.

Sementara perempuan yang diduga Aura Kasih terlihat mengenakan atasan putih dan rok cokelat, tampak asyik memotret suasana.

Pose keduanya sontak memicu spekulasi liar warganet, meski belum diketahui secara pasti kapan dan dalam konteks apa foto tersebut diambil.