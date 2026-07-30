Power Entertainment Umumkan Kerja Sama Strategis dengan Sandara Park

jpnn.com, SINGAPURA - Power Entertainment mengumumkan kerja sama representasi dengan aktris, penyanyi, dan ikon gaya multitalenta Sandara Park untuk kawasan Asia Tenggara.

Adapun Power Entertainment merupakan mitra strategis sekaligus investor bagi Aradnas.

Dikenal luas sebagai anggota 2NE1 serta atas popularitasnya yang telah bertahan lama dari Korea Selatan hingga Filipina dan berbagai negara lainnya, Sandara Park memiliki basisnpenggemar setia di seluruh Asia.

Power Entertainment bakal menggunakan jaringan regional yang luas untuk semakin mendekatkan Sandara Park dengan para penggemar melalui berbagai proyek musik, acara, konten digital, dan kolaborasi bersama berbagai brand.

"Sandara Park merupakan ikon yang tidak ada duanya, dia juga memiliki hubungan yang luar biasa kuat dengan penggemar di Asia Tenggara,” ungkap David Yong, salah satu tokoh utama Power Entertainment.

"Kami telah menyusun rangkaian kegiatan yang dapat merayakan perjalanan karier sekaligus memperkenalkan Sandara Park kepada audiens baru di seluruh kawasan ini. Kami sangat antusias untuk mendukung babak baru perjalanan karier Sandara Park di Asia Tenggara ini," sambungnya.

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Sandara Park pun berbagi rasa senang bekerja sama dengan Power Entertainment.

"Asia Tenggara selalu terasa seperti rumah bagi saya. Energi, cinta, dan dukungan dari para penggemar di kawasan ini telah menjadi hal yang luar biasa sepanjang perjalanan karier saya. Saya berterima kasih kepada David Yong dan Power Entertainment karena telah mewujudkan kerja sama ini, dan saya menantikan berbagai kolaborasi bermakna di tahun-tahun mendatang," ucap Sandara Park.