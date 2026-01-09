menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Power Ranger Diutus Antar MBG

Power Ranger Diutus Antar MBG

Power Ranger Diutus Antar MBG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikupa mengantarkan paket makanan dengan menggunakan kostum Power Ranger di SDN 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, TANGERANG - SDN 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mendadak heboh, Jumat (9/1/2026).

Petugas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kostum berkonsep super hero Power Ranger saat mengantarkan makanan.

Kehadiran pahlawan bertopeng dari petugas MBG tersebut langsung menarik perhatian para siswa sekolah.

Baca Juga:

Anak-anak yang mulanya tampak tak bersemangat ketika menunggu makanan, seketika langsung antusias menyambut tokoh pahlawan super tersebut.

"Ada Power Ranger!" ucap salah satu siswa SDN 4 Cikupa saat menyambut petugas dapur MBG.

Momen ini kerap ditunggu oleh ratusan siswa penerima manfaat dari program MBG tersebut. Pasalnya, setiap hari mereka menunggu kedatangan petugas berkostum unik ini.

Baca Juga:

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tangerang Cikupa Anang Shalahudin Al Ayudi mengatakan pemakaian kostum unik itu dilakukan untuk menarik perhatian para siswa dalam menerima makanan bergizi.

"Pertama, tujuannya itu agar menarik siswa. Jadi, ketika mereka ada kostum Power Ranger, siswa itu banyak tertarik. Jadi, akhirnya membuat mereka senang dan makanya pun jadinya lebih bersemangat," ungkapnya, Jumat.

Aksi unik petugas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kostum berkonsep super hero Power Ranger saat mengantar makanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI