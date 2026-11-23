jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) menyatakan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco dinilai memiliki pengalaman politik serta kapasitas untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Ketua Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Muhamad Ainul Yakin menilai Dasco memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam menjalankan peran politik dan pemerintahan.

Pengalamannya sebagai pimpinan DPR dinilai menjadi modal penting untuk menjembatani berbagai kepentingan, baik di lingkungan parlemen maupun masyarakat.

Menurut Ainul Yakin, Dasco selama ini turut berperan aktif membantu pemerintah mencari solusi atas berbagai persoalan, mulai dari politik, sosial, kemasyarakatan, hingga dunia usaha.

"Kami melihat sepak terjang beliau sebagai pimpinan DPR telah banyak membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan politik, persoalan sosial, persoalan kemasyarakatan, dan dunia usaha. Saya kira beliau ini memiliki jam terbang," kata Ainul Yakin.

Dia juga menilai Dasco memiliki kedekatan dan keselarasan dengan Prabowo. Faktor tersebut dianggap penting agar koordinasi antara presiden dan wakil presiden dapat berjalan efektif tanpa membutuhkan waktu adaptasi yang panjang.

"Saya yakin ketika Pak Dasco ditakdirkan Allah menjadi wakil presiden, tidak perlu ada waktu penyesuaian dengan Presiden Prabowo, karena sudah saling kenal, sudah lama, sudah tahu langgamnya. Sehingga begitu dilantik langsung kerja," ujarnya.