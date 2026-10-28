PP HIKMAHBUDHI Sampaikan Refleksi Kritis pada Momentum Peringatan Sumpah Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Mengingat kembali momentum sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) menyampaikan refleksi kritis atas dinamika kebangsaan dan berbagai isu nasional hari ini.

"HIKMAHBUDHI menegaskan bahwa persatuan pemuda masa kini tidak lagi sekadar simbol pengikat kebangsaan, melainkan keberanian moral untuk mengawal jalannya tata kelola negara agar tetap berada di jalur kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan," ujar Ketua Umum Presidium Pusat HIKMAHBUDHI Agustina dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Agustina menyampaikan beragam tantangan bangsa mulai dari dinamika ekonomi sosial masyarakat, isu lingkungan hidup seperti bencana ekologis karhutla, evaluasi efisiensi program prioritas, hingga akses keterjangkauan pendidikan .

"Semua itu membutuhkan kehadiran pemuda yang visioner, kritis, namun senantiasa mengutamakan nilai-nilai kesantunan serta objektivitas," tegas Agustina.

Menurutnya, Sumpah Pemuda adalah manifestasi dari keberanian moral.

Dalam menyoroti dinamika nasional terkini, HIKMAHBUDHI memilih berdiri sebagai mitra kritis (critical friend) bagi pemerintah.

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"Kritik kami bukanlah ancaman atau serangan politis, melainkan wujud rasa cinta yang dalam kepada Tanah Air demi memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput," tegas Agustina

Oleh karena itu, menurut Agustina, HIKMAHBUDHI memberikan catatan strategis dalam menanggapi fenomena nasional beberapa waktu kebelakang ini.