jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) mengapresiasi langkah tegas pemerintah dan Polri yang memusnahkan 601,7 ton barang bukti narkoba serta membongkar sindikat penipuan daring internasional.

Ketua Umum PP Hima Persis Sholahudin Hasan menilai capaian tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi bangsa.

Sholahuddin Hasan menyamarkan hal itu menanggapi kegiatan pemusnahan barang bukti yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

"Pemusnahan 601,7 ton narkotika senilai Rp 61,689 triliun ini bukan sekadar angka statistik, melainkan penyelamatan nyata terhadap lebih dari 356,4 juta jiwa anak bangsa dari ancaman kehancuran masa depan. Kami mengapresiasi penuh komitmen Bapak Presiden dan jajaran Polri yang tidak memberi ruang sedikit pun bagi para bandar," ujar Sholahudin.

Selain narkotika, Sholahudin juga menyoroti keberhasilan Polri bersama otoritas Filipina dan kementerian terkait dalam membongkar jaringan penipuan daring internasional yang melibatkan 141 tersangka WNI di Manila dengan kerugian korban mencapai Rp 46,78 miliar.

"Pengungkapan sindikat online scam lintas negara ini menunjukkan aparat penegak hukum kita semakin adaptif menghadapi kejahatan siber transnasional. Sinergi lintas lembaga mulai dari Polri, BNN, TNI, Bea Cukai, Komdigi, hingga Kemenlu dan Imigrasi patut kita dukung bersama," ujarnya.

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Menurut Sholahudin, narkotika dan penipuan daring merupakan ancaman serius yang menyasar usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa. Karena itu, PP Hima Persis siap mengambil peran strategis dalam pencegahan dari hulu.

"PP Hima Persis berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan Polri dalam mengedukasi generasi muda, baik melalui penguatan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak modus penipuan daring, maupun kampanye masif menyukseskan gerakan War on Drugs for Humanity dan perwujudan Kampung Bersinar," tegasnya.