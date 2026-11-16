PP Hima Persis Siap Sukseskan Pembangunan Sekaligus Mengawal Kebijakan Prorakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) menyambut positif pandangan mengenai posisi strategis Persatuan Islam (Persis) yang senantiasa bersinergi dan berada di belakang pemerintah dalam mendukung pembangunan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum PP Hima Persis Solahudin Hasan menilai pandangan tersebut membawa pesan moral dan kebangsaan yang sangat penting.

Menurutnya, pengakuan terhadap peran Persis tersebut menjadi penegasan bahwa kita harus mengambil posisi sebagai garda terdepan untuk terus berpartisipasi aktif memberikan langkah-langkah kebaikan yang nyata bagi umat dan bangsa.

"Kehadiran Persis di barisan pembangunan bangsa adalah tanggung jawab sejarah bagi kita semua di lingkungan gerakan keislaman dan keindonesiaan. Hal ini bermakna bahwa keluarga besar Persis tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus berdiri di garis terdepan dalam menghadirkan solusi dan langkah-langkah kebaikan bagi masyarakat," ujar Solahudin Hasan dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026).

Solahudin menjelaskan sebagai bagian dari keluarga besar Persis, PP Hima Persis memandang dukungan terhadap agenda pembangunan nasional merupakan wujud kolaborasi konstruktif yang tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan.

Akar sosial yang kuat serta jejaring pendidikan dan dakwah yang dimiliki ormas-ormas Islam adalah modal besar untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Solahudin mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda Islam untuk menerjemahkan semangat tersebut ke dalam kerja-kerja konkret di tengah masyarakat—mulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi umat, pengawalan kebijakan publik yang pro-rakyat, hingga menjaga persatuan nasional.

"Sinergi antara pemerintah dan keluarga besar Persis harus terus dirawat dengan semangat fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). PP Hima Persis siap berada di garda terdepan menyukseskan berbagai ikhtiar kebaikan demi kemaslahatan umat serta kemajuan Indonesia dan juga terus mengawal agar semua kebijakan pro rakyat" pungkas Solahudin.(fri/jpnn)