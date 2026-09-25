PP INI Pastikan Kongres dan UKEN 2026 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) memastikan kongres pada Oktober 2026 di Semarang tetap digelar.

Ketua Umum PP INI Irfan Ardiansyah mengatakan meski ada dinamika hukum tetapi perhelatan akbar itu tetap berjalan.

Karena itu, meski ada amar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1470 K/PDT/2026 tetapi pembinaan perjalanan profesi sesuai jadwal.

“PP INI memastikan agenda organisasi tetap berjalan. Salah satunya adalah pelaksanaan uji kompetensi atau UKEN terutama bagi anggota luar biasa,” terang Ketua Umum PP INI Irfan Ardiansyah dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Menurut Irfan, dinamika hukum yang sedang berlangsung tidak secara otomatis menghentikan tanggung jawab organisasi untuk menjalankan agenda yang telah dipersiapkan.

Seluruh proses organisasi akan tetap diarahkan untuk menjaga kepentingan anggota, persatuan organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Yang harus dijaga bukan hanya struktur organisasi hari ini, tetapi juga masa depan profesi notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris,” ujar Irfan.

Irfan menegaskan kepentingan anggota notaris dan masyarakat menjadi perhatian utama.