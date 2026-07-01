PP INI Tekankan Tiga Pilar di Hari Jadi ke-118

jpnn.com, JAKARTA - Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme, dan meneguhkan komitmen yang berintegritas kepada masyarakat.

HUT ke-118 INI mengusung semangat kebersamaan, telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan NOTARACE yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026.

“Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi,” ujar Irfan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia menegaskan peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan.

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi tujuan organisasi tetap satu menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.