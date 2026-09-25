PP IPPAT Resmikan Perluasan Sekretariat & Syukuran Hari Jadi ke-39

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) melaksanakan rangkaian Syukuran HUT ke-39 IPPAT yang dirangkaikan dengan Peresmian Perluasan Sekretariat PP-IPPAT

Mengusung semangat “Transformasi Digital Pertanahan” dan “Berbagi untuk Masa Depan yang Lebih Baik”, rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat kelembagaan PP-IPPAT dalam menjalankan program dan pelayanan organisasi.

Selain itu, PP-IPPAT juga melaksanakan Peresmian Perluasan Sekretariat PP-IPPAT yang berlokasi di Kantor Sekretariat Pengurus Pusat IPPAT, Ruko Mediterania Gajah Mada Residences, Blok TUC. 02-03, Jl. Gajah Mada No. 174, Kota Jakarta Barat.

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum PP-IPPAT Hapendi Harahap bersama Sekretaris Umum PP-IPPAT Fessy Farizqoh Alwi dan dihadiri para pengurus pusat dan wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat serta Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Selain perluasan bangunan dan fasilitas sekretariat, momentum ini juga menjadi semakin bermakna dengan telah diselesaikannya berbagai proses administrasi dan hukum terkait beban aset sekretariat lama PP-IPPAT.

Dalam proses penyelesaian sekretariat lama, PP-IPPAT juga telah menyelesaikan kewajiban pelunasan pembayaran kekurangan harga pembelian aset, termasuk pembayaran pajak PPh yang tidak bersedia dibayarkan oleh penjual hingga penyelesaian Akta Jual Beli (AJB) serta proses Balik Nama (BN) kepada PP-IPPAT.

Dengan demikian, proses penguatan kepemilikan aset organisasi tidak hanya dilakukan terhadap sekretariat yang baru, tetapi juga mencakup penyelesaian dan penataan kepemilikan aset sekretariat lama.

Untuk kedua aset tersebut, proses pembelian telah diselesaikan dan dokumen Akta Jual Beli (AJB) serta proses Balik Nama (BN) telah tercatat atas nama PP-IPPAT sebagai bagian dari penataan dan penguatan kepastian hukum atas aset organisasi.