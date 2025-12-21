PP ISNU Gelar Fun Walk, Kampanyekan Kepedulian Lingkungan-Solidaritas Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menggelar kegiatan Fun Walk yang diikuti ribuan peserta di kawasan Vilo Gelato, Stasiun BNI City, Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Melangkah Bersama Menuju Perempuan Hebat dan Bermartabat” sebagai bentuk kampanye lingkungan dan hidup sehat sekaligus ruang kebersamaan serta refleksi sosial.

Selain mendorong aktivitas olahraga ringan, Fun Walk PP ISNU juga menjadi sarana edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui langkah-langkah sederhana, kegiatan ini mengajak masyarakat menumbuhkan kesadaran menjaga Bumi dari berbagai ancaman kerusakan, seperti polusi, perubahan iklim, dan menipisnya sumber daya alam.

Ketua Panitia Fun Walk PP ISNU Dr. Zainun Nasihah menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai gerakan moral sekaligus aksi sosial.

Menurutnya, Fun Walk menjadi medium untuk menyuarakan pesan Save Our Earth dengan memaknai Bumi sebagai rahim ibu yang harus dijaga kesuciannya.

Dalam kegiatan tersebut, panitia membagikan bibit tanaman, melakukan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengawal RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta menggalang dana kepedulian bagi korban bencana alam di Sumatra melalui kerja sama ISNU dan LAZISNU.

Zainun menegaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan.