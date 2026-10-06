PP ISNU Gelar Pelatihan Literasi Digital, Dorong Kadernya Makin Melek AI

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) terus mendorong kader perempuan untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Literasi Digital Seri 2 bertema “AI for Productivity” yang digelar di bawah koordinasi Ketua PP ISNU Bidang Penguatan Perempuan dan Advokasi Perlindungan Pekerja Perempuan, Dr. Hj. Zainun Nasihah Ghufron, MA.

Kegiatan tersebut tidak sekadar mengenalkan teknologi AI kepada kader perempuan ISNU. Lebih jauh, forum ini diarahkan untuk memberikan insight agar perempuan mampu membaca perubahan teknologi sekaligus memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam pekerjaan, organisasi, maupun proses pembelajaran.

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Dr. Hj. Zainun Nasihah Ghufron menekankan pentingnya perempuan terus mengembangkan kapasitas intelektual di tengah perubahan teknologi yang berlangsung begitu cepat. Menurutnya, perkembangan AI harus direspons dengan penguatan literasi sehingga kader perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami perubahan paradigma yang menyertainya.

“Perempuan perlu membangun ulang struktur epistemologi dalam rangka memperkuat literasi. Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi tetap memiliki pijakan yang kuat pada tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah,” ujar Zainun Nasihah

Menurut dia, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak berarti harus meninggalkan tradisi keilmuan yang telah menjadi fondasi intelektual warga Nahdlatul Ulama. Justru, perkembangan teknologi harus menjadi ruang baru untuk memperluas proses belajar dan memperkuat kontribusi perempuan di tengah masyarakat.

“Belajar harus menjadi way of life. Artinya, belajar tidak berhenti pada ruang kelas atau forum formal, tetapi menjadi bagian dari kehidupan. Dengan cara itu, kader perempuan akan selalu siap menghadapi perubahan zaman. jadi, bagaimana AI ini bisa menjadi alat untuk tetap mempersatukan kebhinekaan dan memperkuat hubungan kemanusiaan antar anak bangsa," tuturnya.