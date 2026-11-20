jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah berharap Presiden Prabowo memiliki keleluasaan dalam memilih wakil presiden (wapres) sehingga Kepala Negara dapat memilih pendamping yang sevisi dengannya.

“Dalam kekhususan mekanisme pemilihan Wakil Presiden kali ini, kita berharap Bapak Presiden Prabowo memiliki keleluasaan konstitusional untuk mengusulkan figur yang paling sevisi dan mampu bekerja seirama dengan beliau," kata Ketua Umum (Ketum) PP Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad Tawalla.

Dzul Fikar menyebut Indonesia membutuhkan sosok konsolidator multitalenta sehingga mampu membangun sinergi dan menjembatani berbagai kepentingan.

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"Indonesia membutuhkan sosok konsolidator multitalenta yang mampu membangun sinergi dan menjembatani berbagai kepentingan strategis di bidang ekonomi, politik, dan sosial," ungkap Dzul Fikar.

Dzul Fikar menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki kriteria tersebut. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu dinilai cakap dalam kepemimpinan politik, komunikasi lintas kelompok, dan dinamika kelembagaan negara.

"Terlebih lagi dalam beberapa sorotan di bidang ekonomi beliau cenderung diterima oleh market! Inilah yang menjadi catatan kami untuk dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan konsolidasi nasional," ujar Dzul Fikar.(fri/jpnn)