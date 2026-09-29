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PP PMKRI Desak Polri Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman Soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

PP PMKRI Desak Polri Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman Soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
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Logo PMKRI. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Polri mengusut dugaan pidana atas temuan Ombudsman terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

PP PMKRI menilai langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sejauh ini baru menonaktifkan pejabat lapas belum menyentuh akar masalah, sebab penonaktifan bukanlah sanksi pidana dan pemeriksaan internal tidak dapat menggantikan proses hukum.

PP PMKRI menyampaikan desakan ini menyusul temuan Ombudsman RI pada 23 September 2026 berupa lebih dari 10 kamar berfasilitas menyerupai apartemen, kendaraan mewah, minuman keras, serta dugaan penghalangan saat sidak.

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Ombudsman juga menemukan fasilitas fitnes dan simulator golf yang sedang dibangun, sementara Kanwil Ditjenpas Jawa Barat tengah mengusut dugaan pungutan liar Rp 150.000 per minggu terhadap narapidana.

"Vonis dijatuhkan hakim, tetapi hukuman bisa ditawar di Lapas. Sebersih apa pun kerja penyidik dan seadil apa pun putusan pengadilan, semuanya kehilangan makna jika di ujung rantai hukuman dapat dinegosiasikan," tegas Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PP PMKRI 2026–2028 Natael Bremana WB.

Menurut PP PMKRI, kasus Cibinong bukan anomali. Penelitian Sosiologi FISIP Universitas Airlangga yang berbasis wawancara dengan narapidana residivis di Lapas di Jakarta telah mendokumentasikan bahwa narapidana dengan materi berlebih menjalani kehidupan yang tidak jauh berbeda dari di luar Lapas.

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Sementara narapidana tanpa uang harus bekerja demi bertahan hidup di dalamnya.

PP PMKRI menilai ketimpangan ini semakin janggal jika melihat betapa rinci negara sebenarnya mampu mengatur kehidupan di dalam lapas.

PP PMKRI mendesak Polri segera mengusut dugaan pidana atas temuan Ombudsman terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

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